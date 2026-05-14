Un nuovo caso di suicidio assistito si è verificato in Toscana, con la morte di una donna di 63 anni affetta da grave parkinsonismo. Dopo un lungo iter burocratico di nove mesi, che ha incluso un ricorso e una diffida, la donna si è somministrata da sola il farmaco letale. L'evento si aggiunge ad altri episodi simili nella regione, suscitando discussioni sulla normativa e le procedure legate a questa pratica.

Firenze, 14 maggio 2026 – Un altro caso di suicidio assistito in Toscana. Dopo nove mesi di attesa, un ricorso e una diffida, è morta Mariasole, una donna di 63 anni affetta da una grave forma di parkinsonismo. A rendere nota la notizia è l’associazione Luca Coscioni, spiegando che la donna, a cui è stato dato un nome di fantasia, è la 16esima persona in Italia ad accedere a questa pratica. Chi è Mariasole. Mariasole, toscana, è morta il 4 maggio a casa sua, a seguito dell'autosomministrazione del farmaco letale fornito, insieme alla strumentazione, dal Servizio sanitario regionale. La patologia neurodegenerativa da cui era affetta dal 2015 l'ha portata in pochi anni alla totale dipendenza da terzi.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un altro suicidio assistito in Toscana. Addio a Mariasole: si è somministrata da sola il farmaco letale

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