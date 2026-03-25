Una donna toscana di 55 anni affetta da sclerosi multipla è deceduta oggi, 25 marzo, dopo aver assunto da sola il farmaco per il fine vita. La donna aveva deciso di terminare la propria vita e ha agito in autonomia per farlo. La vicenda si è verificata nella giornata odierna. La notizia è stata confermata dalle autorità competenti.

Firenze, 25 marzo 2025 – Libera, la 55enne toscana affetta da sclerosi multipla, è morta nella giornata di oggi, mercoledì 25 marzo, dopo essersi somministrata da sola il farmaco letale. La donna ha utilizzato il dispositivo con il comando oculare che era stato appositamente predisposto dal Cnr, per consentirle di azionare l'infusione endovenosa del farmaco per il fine vita. L'esponente dei Radicali Marco Cappato con un gruppo di attivisti dell'associazione Luca Coscioni davanti alla stazione dei Carabinieri in via Fosse Ardeatine a Milano, 3 agosto 2022.ANSAMOURAD BALTI TOUATI È la 14esima persona in Italia ad aver avuto accesso al suicidio medicalmente assistito e la seconda in Toscana seguita dall'Associazione Luca Coscioni che ha dato notizia della sua morte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Morta Libera, la donna toscana affetta da sclerosi multipla. Si è somministrata da sola il farmaco per il fine vita

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