Una donna di 55 anni affetta da sclerosi multipla è deceduta ieri nella propria abitazione. Secondo quanto riferito, si sarebbe somministrata da sola una dose di farmaco letale. La vicenda è sotto inchiesta da parte delle forze dell'ordine, che stanno verificando le circostanze della morte. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla situazione clinica o sulle motivazioni che hanno portato alla decisione.

Libera, la 55enne toscana affetta da sclerosi multipla, è morta a casa sua, ieri, a seguito della autosomministrazione di un farmaco letale tramite il dispositivo con comando oculare che era stato appositamente predisposto dal Cnr, per consentirle di azionare l’infusione endovenosa del farmaco per il fine vita. È la 14esima persona in Italia ad aver avuto accesso al suicidio medicalmente assistito e la seconda in Toscana seguita dall’ Associazione Luca Coscioni, che ha dato notizia della sua morte. "Spero, con tutta me stessa, che nessuno debba più aspettare due anni per poter esercitare un diritto che gli appartiene già. Nessuno dovrebbe essere costretto a lottare così a lungo per ciò che dovrebbe essere garantito". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Libera se n’è andata. Si è somministrata da sola il farmaco letale

Articoli correlati

Morta Libera, la donna toscana affetta da sclerosi multipla. Si è somministrata da sola il farmaco per il fine vitaFirenze, 25 marzo 2025 – Libera, la 55enne toscana affetta da sclerosi multipla, è morta nella giornata di oggi, mercoledì 25 marzo, dopo essersi...

Se n’è andata con la cassa, ora è liberaÈ morto soffocato dai fumi bollenti e tossici che il fuoco ha sprigionato in quell’inferno Riccardo Minghetti, 16 anni appena.

Contenuti e approfondimenti su Libera se n'è andata Si è somministrata...

Temi più discussi: Libera se n’è andata. Si è somministrata da sola il farmaco letale; Fine vita, è morta Libera: suicidio assistito con dispositivo oculare. La lettera Nessuno debba più lottare due anni per un diritto; Morta 'Libera', primo caso in Italia di suicidio con dispositivo a controllo oculare; Primo suicidio assistito con dispositivo a comando oculare fatto dal Cnr.

Libera se n’è andata. Si è somministrata da sola il farmaco letaleLibera, la 55enne toscana affetta da sclerosi multipla, è morta a casa sua, ieri, a seguito della autosomministrazione di un farmaco letale tramite il dispositivo con comando oculare che era stato ... lanazione.it

Fine vita, è morta Libera: suicidio assistito con dispositivo oculare. La lettera «Nessuno debba più lottare due anni per un diritto»Libera, 55 anni, affetta da una forma di sclerosi multipla che l'aveva resa paralizzata dal collo in giù, è morta oggi nella ... msn.com

“’Libera, 55enne toscana affetta da sclerosi multipla, è morta a casa sua in seguito all’auto somministrazione di un farmaco letale tramite il dispositivo con comando oculare che era stato appositamente predisposto dal Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) - facebook.com facebook

La portaerei Garibaldi salpa verso l’Indonesia: via libera del Senato alla cessione gratuita | DETTAGLI x.com