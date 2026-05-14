Umbria Stefania Proietti perde 8 punti | il consenso scende al 45%

In Umbria, il consenso nei confronti di una figura politica è sceso di otto punti, attestandosi ora al 45 per cento. Le promesse fatte in campagna elettorale sulla sanità non sembrano più convincere i cittadini, mentre il caso legato allo stadio e alla clinica di Terni ha avuto un impatto evidente sui sondaggi. Questi dati si riferiscono a una rilevazione recente e rappresentano un calo rispetto ai risultati precedenti. La situazione evidenzia come alcuni eventi abbiano influenzato l'opinione pubblica nella regione.

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? Domande chiave Perché le promesse elettorali sulla sanità non stanno più convincendo i cittadini?. Come ha influito il caso stadio-clinica sul calo del consenso a Terni?. Quali criticità nella gestione dei trasporti stanno alimentando il malcontento territoriale?. Chi sono i responsabili della crescente distanza tra Palazzo e cittadini umbri?.? In Breve Consenso scende al 45% rispetto al 53% registrato nel 2025.. Criticità sanitarie a Terni coinvolgono il progetto stadio-clinica e l'Usl di Foligno.. L'assessore Francesco De Rebotti gestisce le problematiche trasporti e l'ex Fcu.. Il calo colpisce il territorio di Terni e delle province limitrofe. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Umbria, Stefania Proietti perde 8 punti: il consenso scende al 45% ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Umbria, Stefania Proietti ‘crolla’ nel gradimento dei cittadini: le ragioni della discesa. IL PUNTO DI VISTA Umbria, disastro Pd-M5s: con la governatrice Stefania Proietti più tasse, meno sanitàLa candidata del campo largo, Stefania Proietti, ha conquistato l’Umbria attaccando il centrodestra sulla sanità. Temi più discussi: Gradimento presidenti di Regione: Stefania Proietti scivola al 45%. È il calo più netto in Italia; Gradimento dei governatori di Regione. Proietti giù di otto punti: è la presidente con il calo più netto; Sondaggio sul gradimento dei presidenti di Regione: Proietti al sesto posto con il 45%; Governatori regionali: Stefania Proietti al sesto posto ed Eugenio Giani al settimo. Gradimento presidenti di Regione, Proietti perde 8 punti e scivola al sesto postoStefania Proietti passa dal terzo al sesto posto, peraltro condiviso a pari merito col presidente dell’Emilia Romagna, Michele De Pascale. Non porta buone nuove per il Patto avanti dell’Umbria il so ... umbria24.it Classifica dei presidenti di Regione, nel sondaggio Swg Stefania Proietti perde 8 punti di gradimentoPERUGIA - Esce dal podio dei governatori, perde un paio di posizioni in classifica, ma soprattutto perde un patrimonio di consensi addirittura di ... msn.com