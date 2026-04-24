Umbria Stefania Proietti sulla festa della Liberazione | Libertà e pace sono la nostra eredità più preziosa

Il 25 aprile viene celebrato in tutta Italia come festa della Liberazione, ricordando il momento in cui l’Italia si liberò dall’occupazione nazifascista. In questa occasione, diversi rappresentanti istituzionali hanno espresso il loro pensiero sulla ricorrenza. In particolare, un esponente umbro ha sottolineato come questa data sia legata al valore della libertà e della pace, considerandoli l’eredità più preziosa lasciata alle generazioni future.

“Celebrare il 25 Aprile è una data particolarmente importante perché significa, prima di tutto, rendere onore a chi ebbe il coraggio di scegliere la libertà in un momento in cui l’oppressione sembrava prevalere. Anche l’Umbria partecipò a quel riscatto civile: dalle formazioni partigiane attive.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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