Umbria | allerta Hantavirus dopo il focolaio sulla nave MV Hondius

Un nuovo allarme sanitario si è diffuso in Umbria a seguito di un focolaio di Hantavirus registrato a bordo della nave MV Hondius. Sono stati identificati alcuni passeggeri potenzialmente a rischio di contagio, mentre si indaga su come il virus Andes, originario dei roditori sudamericani, possa aver raggiunto questa regione italiana. Le autorità stanno monitorando attentamente la situazione e adottando misure preventive.

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