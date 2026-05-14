Umbria | allerta Hantavirus dopo il focolaio sulla nave MV Hondius
Un nuovo allarme sanitario si è diffuso in Umbria a seguito di un focolaio di Hantavirus registrato a bordo della nave MV Hondius. Sono stati identificati alcuni passeggeri potenzialmente a rischio di contagio, mentre si indaga su come il virus Andes, originario dei roditori sudamericani, possa aver raggiunto questa regione italiana. Le autorità stanno monitorando attentamente la situazione e adottando misure preventive.
?? Punti chiave Chi sono i passeggeri della MV Hondius a rischio contagio? Come può il virus Andes arrivare dai roditori sudamericani all'Umbria? Quali sintomi devono spingere i viaggiatori a consultare subito il medico? Perché la Regione ha attivato i laboratori nonostante il rischio basso??? In Breve Focolaio sulla MV Hondius con nove contagiati e tre decessi registrati. Virus Andes trasmesso da roditori presenti esclusivamente in Sud America. Laboratori umbri mappati per diagnosi specific .🔗 Leggi su Ameve.eu
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