Il Tribunale Amministrativo Regionale ha emesso una decisione in seguito al ricorso presentato dalla Lega Serie A riguardo al rinvio del derby e di altre partite. La vicenda riguarda il provvedimento del Prefetto di Roma, che aveva deciso di spostare le gare a lunedì. La questione riguarda specificamente la partita tra Pisa e Napoli, ma non si sono ancora registrate ulteriori comunicazioni ufficiali in merito alle decisioni adottate dal TAR. La situazione resta in attesa di sviluppi ufficiali.

Non si chiude il caso dopo il ‘duello’ tra Lega Serie A e il Prefetto di Roma dopo la decisione di quest’ultimo di rinviare il derby – e dunque le altre partite – a lunedì. Tale disposizione ha provocato la ferma reazione di Lega Serie A, che prima ha auspicato al buon senso, e poi ha presentato ricorso al TAR. Quest’ultimo, in queste ore ha deliberato la propria posizione. Il ricorso non ha esito: ci si affida all’avvocatura di stato. Arriva la decisione del TAR dopo il ricorso di Lega Serie A. La posizione è quella di non decidere sul caso, rimandando tutto all’avvocatura di stato. L’obiettivo è invitare Prefettura di Roma e Lega Serie A a trovare un nuovo accordo per decidere su derby e altri 4 match per mantenere la contemporaneità. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - ULTIM’ORA – La decisione del TAR dopo il ricorso di Lega Serie A: il punto su Pisa-Napoli

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