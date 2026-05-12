ULTIM’ORA | Pisa-Napoli la Lega Serie A non ci sta | ricorso al TAR!

La Lega Serie A ha annunciato il ricorso al Tar contro la decisione di spostare il derby tra Roma e Lazio, previsto inizialmente in altra data. La modifica è stata decisa dal Prefetto di Roma per motivi di ordine pubblico e riguarda anche altre partite considerate decisive, che potrebbero essere soggette a variazioni di calendario. La situazione si sta evolvendo in attesa di ulteriori sviluppi ufficiali.

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