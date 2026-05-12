ULTIM’ORA | Pisa-Napoli la Lega Serie A non ci sta | ricorso al TAR!
La Lega Serie A ha annunciato il ricorso al Tar contro la decisione di spostare il derby tra Roma e Lazio, previsto inizialmente in altra data. La modifica è stata decisa dal Prefetto di Roma per motivi di ordine pubblico e riguarda anche altre partite considerate decisive, che potrebbero essere soggette a variazioni di calendario. La situazione si sta evolvendo in attesa di ulteriori sviluppi ufficiali.
Dopo la decisione di spostare il derby tra Roma e Lazio a lunedì 18 maggio alle 20:45 per motivi di ordine pubblico, da parte del Prefetto di Roma, anche altre gare decisive potrebbe subire variazioni. Tra queste figura Pisa-Napoli, match che coinvolge una formazione azzurra ancora in corsa per i propri obiettivi stagionali. Insieme alla sfida dell’Arena Garibaldi, al centro del ciclone anche Genoa-Milan, Como-Parma e Juventus-Fiorentina. La Lega non ci sta e fa ricorso. La scelta del Prefetto di Roma ha infastidito e non poco la Lega, costretta a spostare altre 3 partite per garantire la contemporaneità dei risultati. Un fattore questo obbligato dal regolamento, vista la situazione apertissima in lotta Champions.🔗 Leggi su Spazionapoli.it
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