Ultimo annuncia a sorpresa Il giorno che aspettavo il nuovo album fuori il 19 giugno

Ultimo ha annunciato improvvisamente l’uscita del suo nuovo album, intitolato “Il giorno che aspettavo”, previsto per il 19 giugno. L’annuncio è stato dato attraverso i social, dove sono stati condivisi anche l’artwork e la tracklist, mentre il preordine è disponibile da oggi. Si tratta del primo disco di inediti pubblicato a distanza di due anni dal suo ultimo progetto. La comunicazione ha sorpreso i fan, che hanno potuto scoprire tutte le informazioni in modo immediato sui canali ufficiali dell’artista.

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ULTIMO IL NUOVO ALBUM IL GIORNO CHE ASPETTAVO FUORI IL 19 GIUGNO A DUE ANNI DALL’ULTIMO DISCO DI INEDITI IN PREORDER DA OGGI SVELATI SUI SOCIAL ARTWORK E TRACKLIST ULTIMO: l’annuncio a sorpresa che lascia i fan increduli è un nuovo album. Si intitola IL GIORNO CHE ASPETTAVO ed è il settimo album di inediti da inizio carriera, in arrivo venerdì 19 giugno sotto etichetta indipendente Ultimo Records. Disponibile da ora in pre-order ( https:shor.byUltimoIGCA ), IL GIORNO CHE ASPETTAVO vedrà la luce a due anni dall’ultimo progetto discografico, e conterrà dieci brani, tra cui i già editi ACQUARIO e QUESTA INSENSATA VOGLIA DI TE. L’album sarà disponibile nei seguenti formati fisici: CD standard, CD autografato, Vinile standard e Vinile autografato. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Ultimo annuncia a sorpresa “Il giorno che aspettavo”, il nuovo album fuori il 19 giugno ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice Sullo stesso argomento Tedua annuncia il nuovo album e a giugno il suo primo live: cosa sappiamoIl suo ultimo progetto La Divina Commedia, certificato 7 volte Platino, è stato uno degli album più venduti del 2023. Leggi anche: Ultimo annuncia il nuovo album: così lancia il concerto dei record Temi più discussi: Ultimo annuncia a sorpresa Il giorno che aspettavo; Ultimo annuncia a sorpresa il nuovo album: Il giorno che aspettavo. Fan impazziti!; Ultimo annuncia un nuovo album a sorpresa: Il giorno che aspettavo; Ultimo annuncia a sorpresa il nuovo album, Il giorno che aspettavo. Ultimo spiazza tutti: nuovo album a giugno Ultimo ha annunciato a sorpresa il nuovo album Il giorno che aspettavo, in uscita il 19 giugno 2026. #radioroma #ultimo #ilgiornocheaspettavo #lafavolapersempre #album x.com Ultimo annuncia a sorpresa il nuovo album, Il giorno che aspettavo(ANSA) - ROMA, 12 MAG - Ultimo annuncia a sorpresa il nuovo album: si intitola Il giorno che aspettavo ed è il settimo disco di inediti da inizio carriera, in arrivo venerdì 19 giugno sotto etichetta ... tuttosport.com Ultimo, a sorpresa l’annuncio del nuovo album Il giorno che aspettavoUltimo annuncia a sorpresa la pubblicazione di un nuovo album: Il giorno che aspettavo uscirà il prossimo 19 giugno ed è in pre-order. spettakolo.it