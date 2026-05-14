Ultimo annuncia il nuovo album | così lancia il concerto dei record

Il cantautore ha annunciato la pubblicazione del suo nuovo album attraverso i social media. Ha condiviso un’immagine della copertina che riporta il simbolo dell’infinito, accompagnata da una didascalia in cui indica il titolo e la data di uscita: il 19 giugno. L’annuncio si collega anche alla programmazione di un concerto, definito come uno dei più grandi mai organizzati dall’artista.

Ultimo svela il nuovo album. Il cantautore ha postato sui social la copertina col simbolo dell'infinito accompagnata da una didascalia che svela titolo e data di uscita: «Il giorno che aspettavo, il mio nuovo album fuori il 19 giugno». Dopo i singoli «Acquario» e «Questa insensata voglia di te» ci saranno anche «Il giorno che aspettavo», «Qualcosa di bello», «Romantica» «Quando dorme la città», «Io non so», «Cuore di plastica» «Avevamo cent'anni» e «Ci siamo detti tutto». Così l'artista romano scalda l'attesa per «Ultimo 2026 - La favola per sempre», il concerto dei record in programma il 4 luglio a Tor Vergata. Quello che è stato definito...🔗 Leggi su Iltempo.it

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