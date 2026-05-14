Ultimo annuncia il nuovo album | così lancia il concerto dei record

Da iltempo.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cantautore ha annunciato la pubblicazione del suo nuovo album attraverso i social media. Ha condiviso un’immagine della copertina che riporta il simbolo dell’infinito, accompagnata da una didascalia in cui indica il titolo e la data di uscita: il 19 giugno. L’annuncio si collega anche alla programmazione di un concerto, definito come uno dei più grandi mai organizzati dall’artista.

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Ultimo svela il nuovo album. Il cantautore ha postato sui social la copertina col simbolo dell'infinito accompagnata da una didascalia che svela titolo e data di uscita: «Il giorno che aspettavo, il mio nuovo album fuori il 19 giugno». Dopo i singoli «Acquario» e «Questa insensata voglia di te» ci saranno anche «Il giorno che aspettavo», «Qualcosa di bello», «Romantica» «Quando dorme la città», «Io non so», «Cuore di plastica» «Avevamo cent'anni» e «Ci siamo detti tutto». Così l'artista romano scalda l'attesa per «Ultimo 2026 - La favola per sempre», il concerto dei record in programma il 4 luglio a Tor Vergata. Quello che è stato definito...🔗 Leggi su Iltempo.it

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