Il suo ultimo progetto La Divina Commedia, certificato 7 volte Platino, è stato uno degli album più venduti del 2023. Adesso Tedua torna con un nuovo mixtape intitolato Ryan Ted. La sua pubblicazione è attesa per il 22 maggio, ovvero circa un mese prima del primo concerto del rapper genovese allo Stadio di San Siro a Milano. Ryan Ted, il nuovo album di Tedua. Un ritorno alle origini per Tedua: a dieci anni di distanza da Aspettando Orange County, il rapper ha annuncia attraverso un post sulla sua pagina Instagram la data di uscita del suo prossimo mixtape intitolato Ryan Ted. La sua pubblicazione è attesa per il 22 maggio, mentre è possibile preordinare il mixtape a partire da mercoledì 6 maggio, alle 14.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Tedua annuncia il nuovo album e a giugno il suo primo live: cosa sappiamo

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Temi più discussi: Tedua annuncia un nuovo album e prepara il percorso verso San Siro - Radio Globo; Il nuovo mixtape di Tedua ha una data di uscita; Tedua torna davvero alle origini: Ryan Ted ha una data e porta dritto a San Siro. Ti convince questa direzione?; TEDUA: il 22 maggio esce il suo nuovo mixtape, RYAN TED.

Il nuovo mixtape di Tedua ha una data di uscitaA dieci anni di distanza da Aspettando Orange County, Tedua annuncia che Ryan Ted Mixtape verrà pubblicato il 22 maggio ... billboard.it

Tedua celebra 10 anni di carriera: nuovo mixtape Ryan Ted e primo live a San SiroTedua annuncia il mixtape Ryan Ted in uscita il 22 maggio e il suo primo concerto a San Siro il 24 giugno 2026. Pre-order e nuovo singolo Chuniri disponibili. megamodo.com

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