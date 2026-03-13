Ultimissime Inter LIVE | niente Atalanta per Bastoni Chivu salta la conferenza stampa

Nell’aggiornamento di oggi, si segnala che Bastoni non prenderà parte alla prossima partita dell’Atalanta e Chivu non parteciperà alla conferenza stampa prevista. La redazione di Inter News 24 fornisce le ultime notizie in tempo reale, concentrandosi sugli sviluppi più recenti riguardanti la squadra nerazzurra. Le informazioni sono state raccolte per offrire un quadro preciso sugli ultimi eventi.

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