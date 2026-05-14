Ultimissime Inter LIVE | la moviola sul fallo di Pedro Chivu in conferenza stampa Il tecnico può aprire un ciclo
Nella giornata in casa nerazzurra, si sono registrate diverse novità. Durante le ultime interviste, il tecnico ha parlato in conferenza stampa e ha analizzato il fallo di Pedro, che è finito sotto la moviola durante la trasmissione di oggi. Intanto, Chivu ha partecipato alla conferenza stampa, offrendo aggiornamenti sulla squadra e sui prossimi impegni. La possibilità di un nuovo ciclo per la squadra è stata menzionata come possibile sviluppo da parte dell’allenatore. Le notizie più recenti sono state aggiornate in tempo reale sul nostro sito.
Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di GIOVEDI’ 14 MAGGIO. Chivu nella storia dell’Inter: Double al primo anno e un ciclo che può appena cominciare. Dallo spogliatoio al trionfo: il tecnico romeno conquista tutti con umiltà e risultati. Ora tocca alla società sul mercato Conferenza stampa Chivu post Lazio Inter: «Il sogno è di squadra, società e tifosi. 🔗 Leggi su Internews24.com
Sullo stesso argomento
Ultimissime Inter LIVE: la moviola sul fallo di Pedro, Chivu in conferenza stampadi Redazione Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale.
Ultimissime Inter LIVE: la conferenza stampa di Chivu, scudetto festa rimandata, quando può arrivare la matematica?di Redazione Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale.
Ultimissime Inter LIVE? x.com
Passione Inter. . La vigilia della finale di Coppa Italia, ultimissime Lazio-Inter, probabili formazioni, conferenza Chivu e Sarri, ultime e non solo. ? Entra nel Club: https://6vkJh9.short.gy/ Avrai una community riservata, chat private, contenuti esclusivi e moltissimi facebook
La verità sull’infortunio di Thuram, che beffa per l’InterLe ultime Inter news e l'infortunio di Marcus Thuram prima della finale di Coppa Italia con la Lazio: ecco cos'ha davvero ... interlive.it
Ultimi aggiornamenti: 03 mag 2026, 23:32Bastava un pareggio all’Inter per laurearsi per la 21esima volta Campione d’Italia e conquistare aritmeticamente il titolo della stagione 2025/2026, ma contro il Parma i ragazzi di Cristian Chivu non ... calciomercato.com