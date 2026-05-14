Ultimissime Inter LIVE | la moviola sul fallo di Pedro Chivu in conferenza stampa Il tecnico può aprire un ciclo

Nella giornata in casa nerazzurra, si sono registrate diverse novità. Durante le ultime interviste, il tecnico ha parlato in conferenza stampa e ha analizzato il fallo di Pedro, che è finito sotto la moviola durante la trasmissione di oggi. Intanto, Chivu ha partecipato alla conferenza stampa, offrendo aggiornamenti sulla squadra e sui prossimi impegni. La possibilità di un nuovo ciclo per la squadra è stata menzionata come possibile sviluppo da parte dell’allenatore. Le notizie più recenti sono state aggiornate in tempo reale sul nostro sito.

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