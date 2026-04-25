Ultimissime Inter LIVE | la conferenza stampa di Chivu scudetto festa rimandata quando può arrivare la matematica?

Nella giornata si sono susseguite le ultime novità dalla conferenza stampa di Chivu, con aggiornamenti sulla situazione legata alla corsa scudetto. La festa per il titolo è stata rimandata, e si attendono ancora sviluppi sulla possibile conquista matematica del campionato. La redazione di Inter News 24 ha seguito in tempo reale gli eventi più rilevanti riguardanti la squadra nerazzurra, offrendo tutte le notizie aggiornate.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di SABATO 25 APRILE. Conferenza stampa Chivu pre Torino Inter: «Sucic era condizionato dal problema alla mano, Bastoni sta meglio. Stankovic? E’ come un figlio per me, penseremo sicuramente a lui». Conferenza stampa Chivu pre Torino Inter: le parole del tecnico dei nerazzurri alla vigilia della sfida del 34° turno di Serie A 202526 Scudetto, l’Inter può festeggiare il prossimo weekend: diversi gli scenari.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: la conferenza stampa di Chivu, scudetto festa rimandata, quando può arrivare la matematica? Champions League, Inter-Bodo/Glimt: la conferenza stampa integrale di Chivu e Dimarco Notizie correlate Ultimissime Inter LIVE: Scudetto festa rimandata, quando può arrivare la matematica?di Redazione Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Ultimissime Inter LIVE: Chi arriverebbe al posto di Bastoni? Ecco quando parla Chivu in conferenza stampadi Redazione Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Live - Inter-Cagliari, vigilia caldissima: le ultimissime, lo show di Chivu e Marotta lo blinda!; Coppa Italia, Inter: Chivu contro il Como recupera Bisseck e spera in Bastoni; Quando torna Lautaro Martinez dall'infortunio: gioca Torino-Inter? Convocato? Le ultime; Le probabili formazioni della 33^ giornata. Calciomercato Inter, svolta Bastoni: coinvolto in un altro scambioNuova ipotesi di scambio in ottica calciomercato Inter. Per Bastoni il Barcellona offre uno tra Bardghji e Yaakobishvili ... interlive.it La migliore Inter ancora nel secondo tempo: Cagliari travolto, a San Siro c’è già aria di ScudettoL'Inter di Chivu affronta il Cagliari di Pisacane nell'anticipo della 33esima di Serie A. Segui la cronaca in diretta con Interlive.it ... interlive.it Sky – Inter, nuova data per il rientro di Lautaro Le ultimissime da Appiano x.com Coppa Italia, Inter-Como: le ultimissime di formazione, Thuram favorito su Esposito Siete d'accordo Maggiori dettagli su Tribuna.com: leggete il 1° commento - facebook.com facebook