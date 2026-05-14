Ultimi giorni per la Hoepli | la libreria chiude a fine mese Il piano per i lavoratori

Negli ultimi giorni prima della chiusura, la libreria storica chiuderà i battenti a fine mese. Dal 26 maggio, 50 dipendenti saranno messi in cassa integrazione a zero ore, mentre altri 20 riceveranno un licenziamento collettivo. Nel frattempo, nove lavoratori passeranno alla nuova proprietà, dopo che il 30 aprile Mondadori ha acquistato il ramo dell'editoria scolastica. La situazione coinvolge quindi diversi lavoratori e si inserisce in un quadro di cambiamenti nel settore editoriale.

Cassa integrazione a zero ore, dal 26 maggio, per 50 dipendenti, licenziamento collettivo per altri 20, mentre in 9 passeranno a Mondadori che, il 30 aprile, ha acquisito il ramo dell'editoria scolastica. È, in sintesi, la fotografia del destino dei dipendenti di Hoepli, storica casa editrice e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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