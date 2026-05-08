Chiude la libreria Paoline costi alle stelle e parrocchie distanti | A fine mese non ci restava nulla

La libreria Paoline di Piazza XX Settembre a Foggia chiuderà i battenti entro fine mese, con l’ultimo giorno di apertura previsto per venerdì prossimo. La decisione si è resa necessaria a causa di aumento dei costi e della distanza delle parrocchie dalla sede. La comunicazione è stata annunciata tramite una locandina esposta in negozio e un avviso pubblicato sulla pagina Facebook, con promozioni fino al 40% di sconto.

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