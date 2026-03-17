Dopo 156 anni di attività, la libreria Hoepli di Milano chiude le sue porte. La famiglia che la gestisce ha deciso di interrompere le operazioni, segnando la fine di un punto di riferimento per studenti, lettori e professionisti. La decisione viene comunicata dopo un lungo periodo di difficoltà economiche che hanno portato alla chiusura definitiva. La libreria, simbolo storico della città, si appresta a lasciare il suo spazio ai nuovi sviluppi.

Fondata 156 anni fa, è una specie di istituzione: dopo anni di crisi, la famiglia che la gestisce ha deciso di chiuderla All’inizio di marzo l’assemblea dei soci di Hoepli S.p.A., l’azienda proprietaria dell’omonima casa editrice e della storica libreria milanese, ha deciso lo scioglimento della società e la sua messa in liquidazione. Tra circa un mese l’azienda chiuderà il negozio e lo shop online e gli 89 dipendenti verranno messi in cassa integrazione. La notizia è stata molto commentata in città perché la Hoepli è una libreria indipendente con più di 150 anni di storia ed è una specie di istituzione a Milano. Sabato davanti alla... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Ulrico Hoepli (1847-1935) & famiglia. Editore. Libreria. Cimitero Monumentale. Milano.

Una raccolta di contenuti su La fine della libreria Hoepli di Milano

Temi più discussi: Milano, Hoepli in liquidazione: l'assemblea dei soci mette fine dopo 156 anni alla storica libreria e casa editrice; A Milano la storica libreria Hoepli va in liquidazione volontaria; La libreria Hoepli chiude e con lei si mette il punto a una pagina fondamentale della storia culturale milanese; Chiude la Libreria Hoepli? Milano col fiato sospeso: cosa significa liquidazione volontaria e che succede ora.

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"La storica casa editrice Hoepli, fondata nel 1870 a Milano da Ulrico Hoepli, rischia di chiudere" x.com

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