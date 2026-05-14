Ukulele club chiri | Serata ukulele all’aperto

Si svolge una serata all’aperto dedicata alla musica con ukulele, organizzata dal club Chiri. L’evento invita appassionati e principianti a condividere un momento tra note e relaxing, in un ambiente verde e tranquillo. Durante l’appuntamento, i partecipanti avranno la possibilità di suonare, ascoltare e scambiarsi consigli, in un’atmosfera informale e conviviale. La serata si svolge al tramonto, in un contesto naturale.

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