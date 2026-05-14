Ukulele club chiri | Serata ukulele all’aperto
Si svolge una serata all’aperto dedicata alla musica con ukulele, organizzata dal club Chiri. L’evento invita appassionati e principianti a condividere un momento tra note e relaxing, in un ambiente verde e tranquillo. Durante l’appuntamento, i partecipanti avranno la possibilità di suonare, ascoltare e scambiarsi consigli, in un’atmosfera informale e conviviale. La serata si svolge al tramonto, in un contesto naturale.
Hai sempre sognato di strimpellare qualcosa al tramonto, come nei film? Partecipa a Ukulele Club Chiri: una serata estiva nel verde, dove il tempo rallenta e la musica si costruisce insieme, un suono alla volta. Anche se non hai mai preso un ukulele in mano. Anche se pensi di “non avere ritmo”.🔗 Leggi su Veronasera.it
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