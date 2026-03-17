Al Tambourine si mescolano le sonorità dell’ukulele e del rock d’autore, creando un’atmosfera intima e coinvolgente. Sul palco si sfidano poeti che si confrontano con le loro parole e artisti dell’indie italiano, tra cui le canzoni di Calcutta, che vengono cantate a squarciagola dal pubblico presente. La serata vede una fusione di stili e generi in un ambiente dedicato alla musica dal vivo.

Le sfide tra poeti all’ultimo verso e le canzoni dell’indie italiano, in particolare quelle di Calcutta, da cantare assieme a squarciagola. E poi una serata dedicata al rock d’autore della nuova scena indipendente, con una decina tra band e artisti ad alternarsi sul palco, e le sonorità hawaiiane dell’ ukulele. Sono i concerti e gli eventi che animeranno la settimana del Tambourine di Seregno. Il circolo di via Carlo Tenca aprirà i battenti domani alle 21.30 con un nuovo appuntamento dell’Ukulele Club Brianza, per chi ha voglia di avvicinarsi a questo strumento e condividere il piacere di suonare assieme ad altri appassionati. Partecipazione gratuita con tessera Arci. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Al Tambourine fra ukulele e rock d’autore

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