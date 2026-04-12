Festival Internazionale del Jazz Sul palco LP graffio rock e ukulele

Al Festival Internazionale del Jazz si è esibita un’artista che ha catturato l’attenzione del pubblico con una performance intensa e variegata. Sul palco ha suonato un ukulele, accompagnando il suo canto con un’energia che spaziava tra momenti di rock e passaggi più delicati. La sua presenza ha dimostrato come la musica dal vivo possa unire stili diversi in un’unica espressione artistica.

Un’immagine che definisce il potere della musica dal vivo meglio di mille parole. Una figura minuta, armata di ukulele, capace di sprigionare un’estensione vocale che sembra non conoscere confini, tra un graffio rock e un fischio artistico che fluttua nell’aria come un assolo di tromba. La sera del 4 agosto, quella figura sarà sul palco di piazza Europa per uno degli appuntamenti più audaci e attesi della 58ª edizione del Festival Internazionale del Jazz della Spezia. Protagonista assoluta sarà LP (all’anagrafe Laura Pergolizzi), cantautrice statunitense di origini italiane che ha saputo conquistare le classifiche mondiali senza mai scendere a compromessi con la propria identità.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Festival Internazionale del Jazz . Sul palco LP, graffio rock e ukulele LP a La Spezia: il pop globale sbarca al Festival del JazzLa cantautrice statunitense LP salirà sul palco di Piazza Europa il 4 agosto prossimo alle 21. Leggi anche: Locus Festival 2026: sul palco dell'Arena Bianca del Foro Boario sul palco John Legend