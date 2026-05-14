Il ministro della Salute britannico ha annunciato le proprie dimissioni dal governo, inviando una lettera ufficiale. La decisione ha suscitato una certa sorpresa tra i colleghi, mentre il leader del partito si trova ora a gestire le conseguenze di questa uscita. Contestualmente, si apre la corsa per la leadership del partito, con diversi nomi che vengono considerati come possibili candidati. La situazione crea un momento di incertezza all’interno del partito, che si prepara a nuove sfide politiche.

Il ministro della Salute Wes Streeting si è dimesso dal governo britannico. In una lettera al premier Keir Starmer, Streeting ha scritto che, sebbene i successi nel campo delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale (Nhs) "siano tutti ottimi motivi per rimanere in carica", "come sapete dalla nostra conversazione di inizio settimana, avendo perso fiducia nella vostra leadership, sono giunto alla conclusione che sarebbe disonorevole e contrario ai principi farlo". Le dimissioni aprono la strada a una potenziale sfida per la leadership laburista. "È ormai chiaro che non guiderà il Partito Laburista alle prossime elezioni generali e che i parlamentari laburisti e i sindacati desiderano che il dibattito sul futuro del partito sia una battaglia di idee, non di personalità o di meschini conflitti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Dimissioni e affondo di Streeting: imbarazzo Starmer, si apre la corsa per la leadership

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