Ritardi inacettabili sui buoni pasto e disparità nelle conciliazioni | le accuse della Uil Fp alla Asl

La Uil Fp di Chieti ha formalmente criticato la Asl Lanciano Vasto Chieti, evidenziando ritardi considerati inaccettabili nelle pratiche di conciliazione per i buoni pasto dal 2020 al 2024. Secondo l'organizzazione sindacale, ci sarebbero state disparità nelle modalità di gestione e nelle tempistiche di risoluzione delle pratiche relative ai benefici. La denuncia è stata presentata ufficialmente, senza specificare eventuali risposte da parte dell'ente sanitario.