Ritardi inacettabili sui buoni pasto e disparità nelle conciliazioni | le accuse della Uil Fp alla Asl
La Uil Fp di Chieti ha formalmente criticato la Asl Lanciano Vasto Chieti, evidenziando ritardi considerati inaccettabili nelle pratiche di conciliazione per i buoni pasto dal 2020 al 2024. Secondo l'organizzazione sindacale, ci sarebbero state disparità nelle modalità di gestione e nelle tempistiche di risoluzione delle pratiche relative ai benefici. La denuncia è stata presentata ufficialmente, senza specificare eventuali risposte da parte dell'ente sanitario.
La Uil Fp Chieti attacca la Asl Lanciano Vasto Chieti, denunciando “con fermezza”, la gestione delle procedure di conciliazione relative ai buoni pasto 2020–2024.Nonostante ripetute richieste, lamenta il sindacato, l’azienda non ha ancora provveduto a calendarizzare nuove date, determinando un.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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