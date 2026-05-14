UeD Sara Guadenzi torna a parlare di Alesssio dopo la rottura | C’erano delle incompatibilità

Sara Guadenzi torna a commentare la fine della sua relazione con Alessio Rubeca, ex tronista di UeD. In un'intervista, l’ex fidanzata ha spiegato che tra loro ci sarebbero state delle incompatibilità che hanno portato alla rottura. Le dichiarazioni riguardano dettagli sul rapporto e sui motivi che hanno portato alla conclusione della storia. La Guadenzi ha anche parlato di come si sente dopo questa esperienza e delle dinamiche che si sono create tra loro.

Nuove rivelazioni di Sara Guadenzi sull’ex fidanzato Alessio Rubeca, cosa ha detto l’ex tronista sulla loro rottura. Si sta parlando abbondantemente della rottura tra Alessio Rubeca e Sara Guadenzi. Non appena è venuto a galla che si sono lasciati entrambi hanno fornito la loro versione dei fatti che però non coincide. L’ex tronista di Uomini e Donne ha accusato l’ex di averla tradita, lui però ha negato e ha fatto sapere che è stata una sua scelta andare via di casa. Ospite a Casa Lollo la Guadenzi si è lasciata sfuggire altre rivelazioni in merito alla rottura, tra le varie cose ha detto: “ É finita tra me e Alessio, ci siamo lasciati senza rispetto. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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