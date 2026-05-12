UeD Sara Guadenzi e Alessio si sono lasciati? Mi sento ferita abbiamo litigato ed è sparito

Due mesi dopo la conclusione del percorso a Uomini e Donne, si parla di una crisi tra Sara Guadenzi e Alessio Rubeca. La donna ha riferito di sentirsi ferita e di aver avuto una lite con il suo ex. Secondo alcuni rumors, Alessio avrebbe tradito Sara, che ha espresso il suo dolore attraverso alcune dichiarazioni pubbliche. La vicenda ha suscitato attenzione tra i fan e i media.

Alessio Rubeca ha tradito Sara Guadenzi dopo Uomini e Donne? L’ex tronista rompe il silenzio. Momento di crisi per Sara Guadenzi e Alessio Rubeca a due mesi dalla scelta a Uomini e Donne, stando ai rumors lui l’avrebbe tradita. Storia Ig di Lorenzo Pugnaloni (Screen Ig stories @lorenzopugnaloni) Ad insospettire nelle scorse ore è stata una storia postata su Instagram dall’ex tronista dove ha scritto: “Il lupo perde il pelo ma non il vizio”. I fan della coppia hanno subito pensato che la loro relazione fosse giunta al capolinea, un’ipotesi confermata da Deianira Marzano che ha fatto sapere che l’ex corteggiatore l’ha tradita. Contattata da Lorenzo Pugnaloni Sara Guadenzi non ha confermato la rottura, ma ha ammesso che è un momento delicato.🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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Sara Gaudenzi lascia intendere la fine della storia con Alessio Rubeca dopo una frase pubblicata su Instagram. L’ex tronista di Uomini e Donne ha condiviso un messaggio che ha subito acceso i sospetti dei fan. #UominieDonne ift.tt/3QGwzWt x.com

Sara Gaudenzi rompe il silenzio e svela cos’è successo davvero tra lei e Alessio Rubeca: Non so se mi ha tradita ma…Sara Gaudenzi rompe il silenzio e svela cos’è successo davvero tra lei e Alessio Rubeca: Non so se mi ha tradita ma…. isaechia.it