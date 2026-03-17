Pietro Delle Piane torna a parlare della rottura con Antonella Elia | non ci sarà un confronto al GF Vip

Pietro Delle Piane ha annunciato che non parteciperà al GF Vip per un confronto con Antonella Elia, commentando la loro recente rottura. Ha spiegato di non aver intenzione di affrontare pubblicamente la questione nel reality. La decisione è stata comunicata senza ulteriori dettagli o commenti aggiuntivi, lasciando intendere che non ci saranno interventi o confronti tra i due all’interno del programma.

Pietro Delle Piane non andrà al GF Vip per un confronto con Antonella Elia, cosa ha detto sulla loro rottura. A pochi giorni dal suo ingresso al Grande Fratello Vip Antonella Elia è tornata a parlare della fine della sua storia d’amore con Pietro Delle Piane. Antonella Elia e Pietro Delle Piane (Foto Ig @voltabuonarai) Nei prossimi mesi sarebbero dovuti diventare marito e moglie ma si sono detti addio, lei ha fatto sapere che lo cacciava spesso di casa e che il matrimonio era diventato un fardello. La showgirl ha anche detto che l’ex compagno era geloso e possessivo, voleva fare il maschio alfa ma lei è una femmina alfa. Ospite nel programma radiofonico ‘A Tutto Gossip’ Pietro Delle Piane, sulla rottura con l’ex compagna, ha rivelato: “Mi è stato chiesto tempo per riflettere e l’ho concesso. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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