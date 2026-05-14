UE vendite fitosanitari su | +8% nel 2024 per via del clima

Da ameve.eu 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2024, le vendite di prodotti fitosanitari nell'Unione Europea sono cresciute dell’8% rispetto all’anno precedente, con un aumento attribuito alle condizioni climatiche più umide. L’umidità elevata ha portato gli agricoltori a modificare le pratiche di difesa delle colture, cercando nuove soluzioni per proteggere i raccolti. Alcuni paesi europei hanno registrato notevoli cali nelle vendite negli ultimi anni, mentre altri hanno visto un aumento consistente delle richieste di prodotti fitosanitari.

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? Domande chiave Perché l'umidità sta costringendo gli agricoltori a cambiare strategia di difesa?. Quali nazioni europee stanno registrando i cali più drastici negli ultimi anni?. Come influisce la concentrazione del mercato in Francia e Spagna sull'Europa?. Quanto peserà il clima sulla capacità di ridurre i pesticidi nel futuro?.? In Breve Fungicidi e battericidi dominano il mercato con il 40% delle vendite totali.. Italia e Ceca registrano cali del 43% e 44% rispetto a quindici anni fa.. Francia e Spagna controllano il 41% del mercato fitosanitario europeo complessivo.. Lettonia e Austria mostrano incrementi decennali rispettivamente del 68% e 52%.🔗 Leggi su Ameve.eu

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