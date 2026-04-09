Nel primo trimestre del 2026, Stellantis ha immatricolato 696.676 veicoli in Europa, con un aumento del 5% rispetto allo stesso periodo del 2025. La quota di mercato si attesta al 17,5%, con un incremento di 0,21 punti percentuali rispetto all’anno precedente, livello più alto negli ultimi due anni. I dati indicano una crescita nelle vendite e una leggera espansione della presenza sul mercato europeo.

Nel primo trimestre 2026 Stellantis ha immatricolato 696.676 veicoli, il 5% in più del 2025. La quota mercato sale di 0,21 punti percentuali al 17,5%, la quota per il trimestre più alta da due anni a questa parte. Cumulando i risultati di Stellantis e Leapmotor International, l'incremento delle vendite sale a 0,73% e la quota di mercato diventa del 18,1%. Il gruppo guidato da Antonio Filosa è l'unico costruttore tra i primi dieci che incrementa la propria quota mercato nel primo trimestre. Fiat cresce del 25,4%, Lancia del 15,7%, Citroën del 12,3% e OpelVauxhall del 10,5%. Sono i marchi che ottengono le migliori performance di vendita. Nelle vendite, tra i mercati maggiori, Stellantis ha raggiunto buoni risultati in Germania (+15,2%), che cresce a due cifre, e anche in Italia (+6,7%) e in Spagna (+6,1%). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Stellantis, nel trimestre in Ue vendite su del 5% rispetto al 2025

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