Divario pensionistico Gender Pension Gap | nel 2024 in UE le donne percepiscono assegni inferiori del 24,5% In Italia del 28% un terzo in meno rispetto agli uomini
I dati Eurostat, pubblicati nella giornata di oggi, sull'argomento "Gender pension gap" mostrano un’Europa ancora attraversata da forti disuguaglianze, con scarti che variano di oltre trenta punti percentuali tra gli Stati membri. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Le donne studiano più degli uomini ma guadagnano il 25% in meno, il gender gap zavorra per l’ItaliaIl terzo Rendiconto di genere dell’INPS rivela che le donne studiano più degli uomini, ma guadagnano il 25% in meno.
Le pensioni delle donne sono più basse del 26%, i motivi del gender gapLe pensioni delle donne risultano mediamente più basse del 26% rispetto a quelle degli uomini.