Nella notte, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'UE hanno raggiunto un accordo provvisorio per modificare alcune disposizioni dell'AI Act, parte di un più ampio progetto di semplificazione digitale promosso dalla Commissione europea. La revisione introduce minori restrizioni per le imprese e mira a regolamentare meglio le applicazioni che producono contenuti come i deepnude, con l’obiettivo di aggiornare le norme esistenti.

Roma, 7 maggio 2026 – Durante la notte, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'UE hanno trovato un' intesa provvisoria per aggiornare alcune norme dell' AI Act, inserite nel più ampio piano di semplificazione digitale avanzato dalla Commissione europea. La revisione alleggerisce alcuni obblighi immediati per le imprese, rimandando scadenze ritenute premature in assenza di standard tecnici consolidati, e introduce al contempo un divieto esplicito per le applicazioni capaci di produrre immagini intime false senza il consenso delle persone ritratte, le cosiddette "nudifier app". L'impianto della legge - basato sulla classificazione dei sistemi di IA in funzione del livello di rischio - resta invariato.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’Ue modifica l’AI Act: meno vincoli alle imprese e giro di vite sulle app che generano ‘deepnude’

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