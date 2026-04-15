La Spagna, nota per la sua produzione di energie rinnovabili, si posiziona come il principale importatore di gas naturale liquefatto russo in Europa. Nel mese di marzo, con l’inizio della guerra in Iran, il paese ha acquistato 355 milioni di euro di GNL da Mosca, superando altri stati europei. Nel complesso, l’Unione europea ha acquistato 1,4 miliardi di euro di gas russo nello stesso mese.

Sorpresa. Non è l’Ungheria ma la Spagna, al momento, il maggior acquirente europeo di gas russo. A marzo, dopo l’inizio della guerra all’Iran, Madrid ha comprato da Mosca gnl per un valore di 355 milioni di euro, diventando il primo importatore dell’Unione. Gli acquisti sono cresciuti del 124% rispetto al mese precedente: coinvolti tutti i terminali di rigassificazione spagnoli, con Bilbao in testa, mentre Sagunto ha ricevuto un carico russo per la prima volta dall’estate 2024. Un dato, quello messo nero su bianco dal think tank no profit Centre for Research on Energy and Clean Air nell’ultima analisi sull’export di combustibili fossili...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La Spagna, campione delle rinnovabili, è il primo importatore europeo di gnl russo. E la Ue a marzo ne ha comprato per 1,4 miliardi di euro

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