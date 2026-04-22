Il Documento di finanza pubblica ha confermato che il deficit nel 2025 si attesterà al 3,1 per cento, superando la soglia consentita dall’Unione Europea. La procedura di infrazione sarà evitata solo nel 2027, quando il disavanzo dovrebbe tornare sotto il limite stabilito. La crescita prevista per il 2026 non cambierà significativamente i dati di deficit già indicati dall’Istat.

Niente da fare. Il Documento di finanza pubblica che sarà esaminato oggi dal Governo riporterà alla voce deficit 2025 il «3,1%» indicato dall’Istat. La notifica definitiva da Eurostat arriverà alle 11, un’ora prima della riunione del consiglio dei ministri. Ma ieri pomeriggio è stato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, in una riunione a Via XX Settembre con vice e sottosegretari, a spiegare che le speranze nutrite fin dalla scorsa estate di abbattere il disavanzo sotto al 3% e di uscire quindi con un anno di anticipo dalla procedura Ue per disavanzi eccessivi si sono infrante contro i numeri finali. Perché, come anticipato sul Sole 24 Ore di ieri, l’intenso lavoro di lima concentrato soprattutto sui numeri di Superbonus e crediti d’imposta alle imprese non sono bastati.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Deficit 2025 al 3,1%: fuori dalla procedura Ue solo nel 2027

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