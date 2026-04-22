Deficit al 3,1% nel 2025 l’Italia resta sotto procedura Ue

Secondo le ultime stime, il deficit italiano dovrebbe raggiungere il 3,1% nel 2025. Questa cifra mantiene il paese al di sotto della soglia del 3% stabilita dall’Unione europea, evitando così l’apertura di una procedura di infrazione. I dati indicano che l’Italia continuerà a rispettare i limiti imposti dai regolamenti comunitari, anche se si avvicina ai parametri consentiti.

Il deficit si attesta al 3,1% per l’Italia nel 2025. Il nostro Paese resta quindi sotto la procedura di infrazione Ue: la soglia da non oltrepassare è del 3%. Non basta il miglioramento dei conti pubblici. In ogni caso l’Istat aveva già messo in evidenza il miglioramento dei conti pubblici. Nel 2025 – nell’ultima analisi dell’ Istat sull’indebitamento netto e del debito delle amministrazioni pubbliche – l’indebitamento netto delle amministrazione pubbliche (-69.381 milioni di euro) è stato pari al -3,1% del Pil in diminuzione di 4,4 miliardi rispetto al 2024 (-73.779 milioni di euro, corrispondente al -3,4% del Pil ). Il dato del 3,1% di rapporto tra deficit e Pil nel 2025 non basta quindi all’Italia a uscire già nel 2026, con un anno di anticipo, dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo.🔗 Leggi su Lapresse.it

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Legge di Bilancio 2026 – Sintesi

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