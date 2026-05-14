Il 3 aprile 2026, i ministri dell’Economia di diversi paesi europei si sono riuniti per discutere di una proposta di tassazione sugli extra-profitti delle aziende energetiche. La proposta mirava a prelevare una quota degli utili straordinari accumulati dalle compagnie durante un periodo di aumento dei prezzi dell’energia. Tuttavia, questa misura è stata respinta, con alcuni paesi che hanno espresso dubbi sulla sua fattibilità, mentre altri hanno criticato la pressione esercitata da settori interessati, tra cui le compagnie petrolifere.

Il 3 aprile 2026, in un gesto di rara coordinazione, i ministri dell’Economia di Italia, Germania, Spagna, Austria e Portogallo hanno avanzato alla Commissione Europea una richiesta formale: tassare i profitti straordinari delle compagnie energetiche per evitare che il peso della crisi – causata dal conflitto USA-Iran – gravi interamente su famiglie e bilanci pubblici. La risposta, arrivata il 22 aprile tramite il pacchetto “AccelerateEU”, è stata chiara. La Commissione ha escluso la tassa, preferendo la strada della “flessibilità”. La resistenza alla richiesta dei ministri è motivata dall’assenza di un consenso unanime all’interno del Consiglio UE. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - UE: bocciata la tassa sugli extra-profitti energetici. Pesa l’ombra della lobby petrolifera

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