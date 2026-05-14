UE | bocciata la tassa agli extra-profitti delle compagnie energetiche Il ruolo della lobby petrolifera
Il 3 aprile 2026, i ministri dell’Economia di diversi paesi europei hanno approvato una decisione che blocca l’introduzione di una tassa sugli extra-profitti delle compagnie energetiche. La proposta, avanzata da alcuni Stati membri, prevedeva un prelievo temporaneo sui profitti straordinari delle aziende del settore, ma è stata respinta con il sostegno di altri paesi. La discussione ha coinvolto anche rappresentanti delle lobby petrolifere, che hanno esercitato pressione contro l’iniziativa senza però essere ufficialmente coinvolte nelle decisioni ufficiali.
Il 3 aprile 2026, in un gesto di rara coordinazione, i ministri dell’Economia di Italia, Germania, Spagna, Austria e Portogallo hanno avanzato alla Commissione Europea una richiesta formale: tassare i profitti straordinari delle compagnie energetiche per evitare che il peso della crisi – causata dal conflitto USA-Iran – gravi interamente su famiglie e bilanci pubblici. La risposta, arrivata il 22 aprile tramite il pacchetto “AccelerateEU”, è stata chiara. La Commissione ha escluso la tassa, preferendo la strada della “flessibilità”. La resistenza alla richiesta dei ministri è motivata dall’assenza di un consenso unanime all’interno del Consiglio UE. 🔗 Leggi su It.insideover.com
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