UE | bocciata la tassa agli extra-profitti delle compagnie energetiche Il ruolo della lobby petrolifera

Il 3 aprile 2026, i ministri dell’Economia di diversi paesi europei hanno approvato una decisione che blocca l’introduzione di una tassa sugli extra-profitti delle compagnie energetiche. La proposta, avanzata da alcuni Stati membri, prevedeva un prelievo temporaneo sui profitti straordinari delle aziende del settore, ma è stata respinta con il sostegno di altri paesi. La discussione ha coinvolto anche rappresentanti delle lobby petrolifere, che hanno esercitato pressione contro l’iniziativa senza però essere ufficialmente coinvolte nelle decisioni ufficiali.

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