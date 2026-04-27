Il Parlamento europeo si appresta a votare la sua posizione sul bilancio dell’Unione per il periodo 2028-2034, con la discussione in programma martedì a Strasburgo. Tra i punti all’ordine del giorno ci sono anche proposte riguardanti la tassazione degli extra utili delle compagnie energetiche, con alcuni membri del Parlamento che hanno presentato emendamenti in questa direzione. La decisione finale influenzerà le trattative successive tra le istituzioni europee.

Il Parlamento europeo si prepara a definire la sua linea sul bilancio Ue 2028-2034, con il voto sulla posizione negoziale degli eurodeputati atteso martedì alla plenaria a Strasburgo. Un passaggio chiave in vista delle trattative che si preannunciano tese con i Paesi Ue su cifre e priorità. La proposta dell’Eurocamera, già approvata dalla commissione economica, delinea un bilancio comune da 1.780 miliardi di euro a prezzi costanti 2025 (circa 2.010 miliardi a prezzi correnti), un aumento di circa il 10% rispetto alla proposta avanzata da Bruxelles nel luglio 2025. L’incremento, dal valore di oltre 175 miliardi, verrebbe distribuito tra le principali politiche Ue senza aumenti per amministrazione e agenzie.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bilancio Ue, verso il voto del Parlamento. M5s: “Votare il nostro emendamento per tassare gli extra utili delle compagnie energetiche”

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