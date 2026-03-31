Bollette Calenda | Lobby delle compagnie energetiche è la più potente che c' è

Da lapresse.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro dello sviluppo economico ha dichiarato che le compagnie energetiche esercitano una forte influenza nel settore, definendole tra le più potenti in assoluto. Inoltre, ha proposto di uniformare i costi di distribuzione dell’energia, attualmente molto più alti rispetto alla media europea, indicando che sono tra tre e cinque volte superiori rispetto ad altri paesi del continente.

“Serve riportare i costi di Enel Distribuzione e di Terna ai livelli degli altri paesi europei. Oggi è tra le tre e le cinque volte più alto. Il che vuol dire 4 miliardi in più sulle bollette degli italiani. Dall’altro lato le concessioni idroelettriche vanno messe a gara. Sono sempre le stesse società, esclusa Terna, che fanno utili giganteschi. Dobbiamo concentrarci su questo, ma il problema è che è la lobby più potente che c’è. I più grandi investitori pubblicitari e i più grandi lobbisti in Parlamento”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, a margine della conferenza stampa sulle proposte del partito al governo in tema di bollette alla Camera dei Deputati. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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