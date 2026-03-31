Il ministro dello sviluppo economico ha dichiarato che le compagnie energetiche esercitano una forte influenza nel settore, definendole tra le più potenti in assoluto. Inoltre, ha proposto di uniformare i costi di distribuzione dell’energia, attualmente molto più alti rispetto alla media europea, indicando che sono tra tre e cinque volte superiori rispetto ad altri paesi del continente.

“Serve riportare i costi di Enel Distribuzione e di Terna ai livelli degli altri paesi europei. Oggi è tra le tre e le cinque volte più alto. Il che vuol dire 4 miliardi in più sulle bollette degli italiani. Dall’altro lato le concessioni idroelettriche vanno messe a gara. Sono sempre le stesse società, esclusa Terna, che fanno utili giganteschi. Dobbiamo concentrarci su questo, ma il problema è che è la lobby più potente che c’è. I più grandi investitori pubblicitari e i più grandi lobbisti in Parlamento”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, a margine della conferenza stampa sulle proposte del partito al governo in tema di bollette alla Camera dei Deputati. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Bollette, Calenda: “Lobby delle compagnie energetiche è la più potente che c'è"

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