Udine progetta la città del futuro con una rivoluzione da oltre 8 milioni di euro per nidi scuola e politiche giovanili

Da udinetoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Udine sono in corso interventi per oltre 8 milioni di euro destinati a migliorare i servizi dedicati a bambini e giovani. Il progetto prevede nuove strutture per i nidi, l’ampliamento delle scuole e l’implementazione di politiche specifiche per i giovani. Sono previsti investimenti per ridurre le liste d’attesa, potenziare i servizi di supporto alle famiglie e rendere le mense scolastiche un modello di qualità a livello nazionale. Le iniziative mirano a trasformare la città in un luogo più accessibile e attento alle esigenze delle nuove generazioni.

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Un investimento massiccio per abbattere le liste d’attesa, potenziare capillarmente i servizi di conciliazione per le famiglie e trasformare le mense scolastiche in un’eccellenza di livello nazionale. Il Comune di Udine ha presentato al Teatro Nuovo Giovanni da Udine il piano strategico. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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