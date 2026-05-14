Udine progetta la città del futuro con una rivoluzione da oltre 8 milioni di euro per nidi scuola e politiche giovanili

A Udine sono in corso interventi per oltre 8 milioni di euro destinati a migliorare i servizi dedicati a bambini e giovani. Il progetto prevede nuove strutture per i nidi, l’ampliamento delle scuole e l’implementazione di politiche specifiche per i giovani. Sono previsti investimenti per ridurre le liste d’attesa, potenziare i servizi di supporto alle famiglie e rendere le mense scolastiche un modello di qualità a livello nazionale. Le iniziative mirano a trasformare la città in un luogo più accessibile e attento alle esigenze delle nuove generazioni.

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