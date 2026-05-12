Ucraina ex capo di gabinetto di Zelensky accusato di riciclaggio di denaro

Un ex alto dirigente del governo ucraino, che ha lavorato come capo di gabinetto del presidente, è stato accusato di riciclaggio di denaro. L’accusa riguarda i fondi utilizzati per la costruzione di un complesso residenziale. La notizia è emersa nelle ultime ore e fa seguito a indagini ufficiali avviate dalle autorità competenti. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata finora dall’accusato o dai rappresentanti dell’ente.

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L’ex capo di Gabinetto del presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, è stato accusato formalmente di riciclaggio di denaro in relazione alla costruzione di un complesso residenziale di lusso alle porte di Kiev. Lo riporta il Kyiv Independent, citando quanto comunicato dall’ufficio del Procuratore Specializzato Anticorruzione (Sapo). L’Ufficio nazionale anticorruzione ucraino (Nabu) e l’Ufficio del procuratore speciale anticorruzione (Sapo) sostengono che nel corso di diversi anni siano stati convogliati nel progetto oltre 460 milioni di grivnie (pari a 8,9 milioni di dollari) utilizzando una rete di società di comodo, transazioni in contanti e documenti finanziari fittizi.🔗 Leggi su Imolaoggi.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Yermak, former Zelenskyy aide, named suspect in $10M corruption case | Morning Report Notizie correlate Ucraina, ex capo di gabinetto di Zelensky accusato di riciclaggio di denaro: chi è Andriy YermakL’ex capo di Gabinetto del presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, è stato accusato formalmente di riciclaggio di denaro in... Ucraina, l’ex braccio destro di Zelensky accusato di riciclaggio e corruzioneEx produttore cinematografico e avvocato specializzato nel settore dell’intrattenimento. Argomenti più discussi: L'ex capo staff di Zelensky indagato: 9 milioni riciclati in mega-ville di lusso vicino Kiev; Minacce per l’Ucraina: Zelensky sanziona il suo ex capo di gabinetto e altri quattro; Corruzione in Ucraina: cosa sappiamo degli audio trapelati sullo scandalo Energoatom e del possibile coinvolgimento di Zelensky; Ucraina, incriminato l’ex capo dell’ufficio di Zelenskyy, Andrey Yermak. La guerra in #Ucraina, ora. Al termine di una Giornata della Vittoria con celebrazioni sottotono, #Putin ha parlato a sorpresa. Dal capo del Cremlino aperture e minacce. Pronto a dialogare con l’Europa, dice, e propone come mediatore l’ex premier tedesco S x.com Nel fandom, pensi che l'Italia sia diventata vittima del proprio successo? reddit L’ex capo di gabinetto del presidente ucraino Zelensky, Andriy Yermak, è stato accusato di riciclaggio di denaroL’ex capo di gabinetto del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, è stato accusato di riciclaggio di denaro tramite la costruzione di un complesso residenziale di lusso nella periferia ... ilpost.it