Ucraina attacchi massicci su Kiev Diplomazia al palo

Da tv2000.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, la capitale ucraina è stata colpita da un attacco massiccio di droni e missili provenienti da Mosca. L’assalto ha causato un morto e più di 30 feriti. La situazione si inserisce in un conflitto che vede ancora scarsi progressi nelle trattative diplomatiche tra le parti coinvolte. Le autorità ucraine hanno confermato i danni e gli interventi di emergenza, mentre non ci sono stati finora segnali di disinnesco o cessate il fuoco.

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Prosegue il conflitto tra Russia e Ucraina: nella notte massiccio attacco di Mosca con droni e missili su Kiev: un morto e oltre 30 feriti. Servizio di Franco Rossi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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