Ucraina attacchi massicci su Kiev Diplomazia al palo

Nella notte, la capitale ucraina è stata colpita da un attacco massiccio di droni e missili provenienti da Mosca. L’assalto ha causato un morto e più di 30 feriti. La situazione si inserisce in un conflitto che vede ancora scarsi progressi nelle trattative diplomatiche tra le parti coinvolte. Le autorità ucraine hanno confermato i danni e gli interventi di emergenza, mentre non ci sono stati finora segnali di disinnesco o cessate il fuoco.

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Prosegue il conflitto tra Russia e Ucraina: nella notte massiccio attacco di Mosca con droni e missili su Kiev: un morto e oltre 30 feriti. Servizio di Franco Rossi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Ucraina, attacchi massicci su Kiev. Diplomazia al palo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ucraina, attacchi massicci su Kiev. Diplomazia al palo Sullo stesso argomento Leggi anche: Ucraina, attacchi a Dnipro. Trattative al palo Leggi anche: Ucraina, massicci raid russi su Odessa Temi più discussi: Ucraina, Russia lancia massiccio attacco con droni e missili: colpite Kiev e altre città; Ucraina, fine del cessate il fuoco: massiccio attacco russo su Kiev; Ucraina, l’Ungheria convoca l’ambasciatore russo dopo l’attacco sul confine; Ucraina colpita da massiccio attacco russo con centinaia di droni. ??Record di droni contro l’Ucraina: Mosca alza il tiro ai confini della NATO Ieri la Russia ha condotto uno degli attacchi aerei più massicci dall’inizio dell’invasione, con un totale di circa 890 droni lanciati nell’arco di un’unica giornata x.com Ucraina, tutto come prima: massiccio attacco russo su Kiev nella notteIl ministro degli Esteri, Andrii Sybiha, auspica che una svolta arrivi da Pechino nell'ambito del faccia a faccia tra Donald Trump e Xi Jinping: Solo la pressione può costringere Mosca a fermarsi ... avvenire.it Massiccio attacco missilistico russo su Kiev, almeno 3 morti e 40 feritiKiev, 14 mag. (askanews) - Massiccio attacco missilistico russo sulla capitale ucraina. Le immagini diffuse dal Servizio statale di emergenza dell'Ucraina mostrano le squadre di soccorso al lavoro sul ... quotidiano.net