Nella città di Dnipro, in Ucraina, si sono verificati attacchi da parte delle forze russe, che hanno causato il ferimento di cinque persone. Le trattative legate al conflitto sono attualmente ferme, senza sviluppi nelle negoziazioni. La situazione rimane tesa, con le autorità che monitorano gli sviluppi e le condizioni della popolazione locale.

Il conflitto in Ucraina. La città di Dnipro è stata attaccata dalle forze russe. Cinque le persone ferite. Restano difficili le trattative per un accordo. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Ucraina, attacchi a Dnipro. Trattative al palo

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