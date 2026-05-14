Uccisero tre giovani innescando un rogo in un emporio a Milano | condannati a 21 e 30 anni di carcere
Un uomo è stato condannato a 21 anni di reclusione per aver provocato un incendio in un emporio di Milano, nel quale persero la vita tre giovani. L’incendio si verificò in via Cantoni e portò alla morte dei tre ragazzi coinvolti. La sentenza riguarda l’esecutore materiale dell’atto, condannato per aver dato fuoco al locale. La vicenda ha suscitato attenzione e si è conclusa con la condanna definitiva dell’imputato.
È stato condannato a 21 anni di carcere l'esecutore materiale dell'incendio divampato in via Cantoni a Milano dove morirono tre ragazzi. Trent'anni, invece, ai presunti mandanti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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