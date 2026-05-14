Milano condannati a 30 anni i mandanti della strage di via Cantoni 21 anni al piromane

La Corte d’assise di Milano ha emesso le condanne definitive per i responsabili della strage di via Cantoni. Zhou Bing e Yijie Yao sono stati condannati a 30 anni di reclusione ciascuno, mentre un uomo è stato condannato a 21 anni per aver dato fuoco all’edificio. La sentenza riguarda l’individuazione dei mandanti e dell’autore dell’incendio che nel 2018 provocò diverse vittime e danni. Le decisioni giudiziarie sono state rese note dopo il processo che ha visto coinvolti vari imputati.

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La Corte d’assise di Milano ha condannato a 30 anni di carcere ciascuno Zhou Bing e Yijie Yao, i due cittadini cinesi mandanti dell’incendio che ha causato la strage di via Cantoni del 12 settembre 2024 in cui persero la vita la 19enne cinese Yindan Dong, il fratello 17enne Yinjie Liu e il designer 24enne An Pan. Condannato a 21 anni l’autore materiale del rogo, il piromane olandese Washi Laroo. La sentenza è stata letta pochi minuti fa dalla presidente della Corte, Antonella Bertoja. Il pm Luigi Luzi aveva chiesto per tutti la condanna all’ergastolo. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milano, condannati a 30 anni i mandanti della strage di via Cantoni, 21 anni al piromane ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Nitto Santapaola, morto il boss di Cosa Nostra ritenuto uno dei mandanti della strage di Capaci: aveva 87 anni Strage a Chiavari: 24 anni di carcere per l’insegnante dopo 30 anniL’insegnante Anna Lucia Cecere è stata condannata in primo grado a 24 anni di carcere per l’uccisione di Nada Cella, un caso di cronaca nera avvenuto... Argomenti più discussi: Ucciso dopo tentato furto a Milano, condannati a 17 anni gestori bar; Ucciso dopo tentato furto a Milano, condannati a 17 anni i gestori del bar; Omicidio di Eros Di Ronza a Milano: condannati a 17 anni i due gestori del bar; Omicidio di Cristian Sebastiano, genitori dei baby killer condannati a risarcire 260mila euro. Cospito - Results on X | Live Posts & Updates x.com Omicidio di Eros Di Ronza a Milano: condannati a 17 anni i due gestori del barLa Corte di Assise ha espresso la sentenza per Shu Zou, 33 anni, e lo zio 52enne Liu Chongbing che, il 17 ottobre 2024, uccisero con 44 colpi di forbice il rapinatore 37enne: esclusa l'aggravante dell ... msn.com