Strage di via Cantoni | condannati a 30 anni i mandanti del rogo 21 anni per il piromane Washi Laroo
Due cittadini cinesi sono stati condannati a 30 anni di reclusione ciascuno come mandanti dell’incendio scoppiato in via Cantoni il 12 settembre 2024, un episodio in cui persero la vita una ragazza di 19 anni, il fratello di 17 anni e un giovane designer di 24 anni. Un altro imputato, accusato di aver appiccato il fuoco, ha ricevuto una condanna di 21 anni. La sentenza arriva al termine di un processo durato diversi mesi, durante i quali sono stati ascoltati testimoni e presentate prove.
Sono stati condannati a 30 anni ciascuno Zhou Bing e Yijie Yao, i due cinesi mandanti dell'incendio di via Cantoni, scoppiato il 12 settembre 2024, in cui morirono la 19enne Yindan Dong, il fratello 17enne Yinjie Liu e il designer 24enne An Pan. Sono, invece, 21 gli anni di reclusione per. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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