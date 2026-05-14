Strage di via Cantoni | condannati a 30 anni i mandanti del rogo 21 anni per il piromane Washi Laroo

Due cittadini cinesi sono stati condannati a 30 anni di reclusione ciascuno come mandanti dell’incendio scoppiato in via Cantoni il 12 settembre 2024, un episodio in cui persero la vita una ragazza di 19 anni, il fratello di 17 anni e un giovane designer di 24 anni. Un altro imputato, accusato di aver appiccato il fuoco, ha ricevuto una condanna di 21 anni. La sentenza arriva al termine di un processo durato diversi mesi, durante i quali sono stati ascoltati testimoni e presentate prove.

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