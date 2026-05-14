Ucb continua l' impegno a fianco del villaggio Sos bambini di Saronno

Ucb ha annunciato di aver proseguito le attività di supporto presso il villaggio Sos bambini di Saronno. La giornata si è concentrata sulla manutenzione ordinaria e sulla cura degli spazi, coinvolgendo volontari e operatori locali. Durante l’evento sono stati effettuati interventi di sistemazione e pulizia di diverse aree, con l’obiettivo di garantire un ambiente più sicuro e accogliente per i bambini e le famiglie della struttura. L’iniziativa fa parte di un più ampio impegno dell’azienda nel sociale.

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