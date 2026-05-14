Ucb continua l' impegno a fianco del villaggio Sos bambini di Saronno
Ucb ha annunciato di aver proseguito le attività di supporto presso il villaggio Sos bambini di Saronno. La giornata si è concentrata sulla manutenzione ordinaria e sulla cura degli spazi, coinvolgendo volontari e operatori locali. Durante l’evento sono stati effettuati interventi di sistemazione e pulizia di diverse aree, con l’obiettivo di garantire un ambiente più sicuro e accogliente per i bambini e le famiglie della struttura. L’iniziativa fa parte di un più ampio impegno dell’azienda nel sociale.
Roma, 14 mag. (Adnkronos Salute) - Una giornata dedicata alla manutenzione ordinaria e alla cura degli spazi del Villaggio Sos bambini di Saronno (Varese), attraverso piccoli interventi concreti pensati per contribuire al benessere quotidiano dei bambini, dei ragazzi e delle famiglie accolte nella struttura. È l'iniziativa che ha coinvolto i collaboratori italiani di Ucb Pharma che ha così rinnovato il proprio impegno nell'ambito della sostenibilità sociale organizzando la quarta ‘Giornata del volontariato di Ucb Italia' in collaborazione con Sos Villaggi dei Bambini. Accanto alle attività svolte durante la giornata - informa la farmaceutica... 🔗 Leggi su Iltempo.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Giornata salute donna, impegno Ucb su medicina di genere in cronicità
Giornata mondiale delle malattie rare, Ucb conferma impegno su innovazione e percorsi cura(Adnkronos) – In Italia oltre 2 milioni di persone vivono con una patologia rara.
Ucb, continua l'impegno a fianco del villaggio Sos bambini di SaronnoGiornata del volontariato, nel cortile della struttura piantato un melograno, simbolo di crescita, attenzione e futuro condiviso ... adnkronos.com
L’impegno di Ucb per la qualità della vita delle persone con epilessia, anche oltre le crisiL’epilessia non è una condizione che si esaurisce in una giornata di sensibilizzazione. Continua il giorno dopo, e quello successivo ancora, nella vita quotidiana di chi convive con una malattia ... milanofinanza.it