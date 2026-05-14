È stato annunciato che l’attrice farà parte del cast del capitolo conclusivo della saga horror basata sul mondo post-apocalittico di Romero. Il film, in fase di sviluppo da diversi anni, rappresenta la conclusione di una serie iniziata molti anni fa e ambientata in un universo popolato da zombie. La presenza dell’attrice, nota per altri ruoli cinematografici, si aggiunge al cast di un progetto che mira a chiudere la narrazione di questa storia.

L'attrice è entrata a far parte del cast del film, progetto in fase di sviluppo da molti anni, che concluderà la storia ambientata in un mondo post apocalisse zombie. Kate Beckinsale sarà la protagonista di Twilight of the Dead, il capitolo finale della saga zombie creata da George A. Romero. L'attrice sostituirà Milla Jovovich nel cast del progetto, da molti anni in fase di sviluppo e ora gestito dagli eredi del filmmaker. I primi dettagli dell'epilogo della saga Twilight of the Dead sarà ambientato su una Terra in cui l'umanità è stata ormai decimata e i sopravvissuti sono intrappolati tra fazioni in guerra e una minaccia in fase di evoluzione legata agli zombie. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Twilight of the Dead: Kate Beckinsale star del capitolo finale della saga horror di Romero

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