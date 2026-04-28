Star Wars sbarca a Milano | l’ultimo capitolo della saga con 80 musicisti dal vivo

A Milano, nel Teatro Lirico Giorgio Gaber, si terrà per la prima volta il concerto dal vivo di “Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi” nei giorni di sabato 2 e domenica 3 maggio. L’evento vedrà la partecipazione di 80 musicisti che accompagneranno l’intera proiezione del film. La manifestazione rappresenta un’occasione unica per gli appassionati della saga per ascoltare dal vivo le colonne sonore di questa pellicola.

Sabato 2 e domenica 3 maggio al Teatro Lirico Giorgio Gaber arriva per la prima volta il concerto di ‘Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi’. Lo show avverrà in occasione dello Star Wars Day del 4 maggio, l’attesa ricorrenza annuale nata dalla famosa citazione Jedi “May the 4th be with you”.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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