Tv2000 puntata speciale di ‘Effetto notte’ dedicata al Festival di Cannes

Venerdì 15 maggio in seconda serata, Tv2000 trasmetterà una puntata speciale di ‘Effetto Notte’ dedicata al Festival di Cannes. La trasmissione, condotta da Fabio Falzone, si concentrerà sui protagonisti e sugli eventi principali della manifestazione cinematografica. La puntata offrirà approfondimenti e aggiornamenti sui film in concorso e sugli interpreti presenti alla rassegna. Effetto Notte si rivolge a chi ha interesse per le notizie e le novità del mondo del cinema internazionale.

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ROMA – È dedicata al Festival di Cannes e ai suoi protagonisti la nuova puntata di Effetto Notte, il rotocalco di informazione cinematografica di Tv2000 condotto da Fabio Falzone, in onda venerdì 15 maggio in seconda serata. Realizzata nella cornice del Festival la puntata di ‘Effetto Notte’ racconta le stelle del cinema sul tappeto rosso, insieme ai titoli più attesi della manifestazione. Spazio a “Amarga Navidad” di Pedro Almodóvar, in uscita anche in Italia, e a “Histoires parallèles” di Asghar Farhadi con Isabelle Huppert e Vincent Cassel. La trasmissione segue inoltre la reunion di “Fast and Furious” e il ritorno di John Travolta alla kermesse con la regia di “Propeller one night coach”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Tv2000, puntata speciale di ‘Effetto notte’ dedicata al Festival di Cannes ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento "Resurrection", al Rouge et Noir il film che ha ottenuto il premio speciale della Giuria al Festival di CannesIn un mondo in cui l’umanità ha barattato la sua capacità di sognare con l’immortalità, un giovane sognatore intraprende un’odissea onirica... Pasqua 2026, la programmazione speciale di Tv2000Dal 29 marzo al 6 aprile Tv2000 propone celebrazioni con Papa Leone XIV, la quinta stagione di “The Chosen”, film e documentari dedicati alla Pasqua. Temi più discussi: Effetto notte al Festival di Cannes; Cinema: al via la 79ª edizione del Festival di Cannes; Cinema, a Cannes Palma d’Oro alla carriera a Peter Jackson; Cinema | al via la 79ª edizione del Festival di Cannes. #EffettoNotte a #Cannes con una puntata realizzata all’interno del Festival più prestigioso e glamour: le stelle sul tappeto rosso, la mitica Montée des Marches, e il racconto dei film in competizione e non. Domani #15maggio ore 23.10 su #TV2000 Canale x.com Tv2000: domani puntata speciale di Effetto notte dedicata al Festival di CannesÈ dedicata al Festival di Cannes e ai suoi protagonisti la nuova puntata di Effetto notte, il rotocalco di informazione cinematografica di Tv2000 condotto da Fabio Falzone, in onda venerdì 15 maggio ... agensir.it Festival di Cannes 2026: i 10 film più attesiDa Isabelle Huppert diretta dall'iraniano due volte Oscar Farhadi, a Kristen Steward alla guida bizzarra di Quentin Dupieux ... panorama.it