pasqua 2026 la programmazione speciale di tv2000

Da 29 marzo a 6 aprile, Tv2000 trasmette una programmazione speciale dedicata alla Pasqua 2026. La proposta include celebrazioni con Papa Leone XIV, la quinta stagione di “The Chosen”, insieme a film e documentari focalizzati sul tema pasquale. La programmazione copre diversi momenti con contenuti religiosi e narrativi incentrati sulla festività.

Dal 29 marzo al 6 aprile Tv2000 propone celebrazioni con Papa Leone XIV, la quinta stagione di “The Chosen”, film e documentari dedicati alla Pasqua. Dirette anche su Radio InBlu2000 e Play2000. Tv2000 dedica un’ampia programmazione alla Settimana Santa e alla Pasqua 2026, proponendo celebrazioni, film e documentari a tema biblico. Dal 29 marzo al 6 aprile, l’emittente della Conferenza Episcopale Italiana trasmetterà in diretta tutte le liturgie presiedute da Papa Leone XIV, disponibili anche su Radio InBlu2000 e in streaming su Play2000. Il percorso televisivo si apre Domenica delle Palme, il 29 marzo alle 10, con la Commemorazione dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme e la Messa in Piazza San Pietro, seguite dall’Angelus. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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