Bernardeschi si è distinto quest’anno con otto gol, dimostrando versatilità in quattro diverse posizioni in campo. La sua esperienza e le sue prestazioni lo rendono un elemento fondamentale per il Bologna. L’allenatore lo considera uno dei punti di riferimento della squadra, affidandogli spesso ruoli chiave nelle partite. La sua presenza si fa notare anche in fase offensiva, contribuendo in modo consistente alla manovra del team.

La sfida - se di sfida si trattava - l’ha vinta lui. Lui col Bologna. Cosa che a Ciro Immobile, invece, non è accaduta. L’estate scorsa è un ricordo chiaro e quasi dietro l’angolo da quanto presente: scetticismo e domandoni, tutti edificati attorno ai. ritorni in Italia di Ciro e di Federico Bernardeschi. Ecco, ne è rimasto soltanto uno (dal gennaio scorso) e il resto è storia che non si può condensare solo nei numeri, anche se i numeri parlano così: otto gol stagionali di cui cinque in Europa. E con l’ultimo (squassante) realizzato al Maradona che ha “minato” da subito la serata del Napoli. L’inizio non era stato facile: fuso orario (calcistico) troppo differente da quello della MLS, storie dette, ridette e ribadite. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tuttocampista da gol: così Bernardeschi si è preso il Bologna

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Bernardeschi omaggiato dallo Stadium: coro da parte della curva, il grande ex risponde così. Cosa successo prima di Juve Bolognadi Luca FiorettiBernardeschi omaggiato dallo Stadium: la tifoseria saluta il grande ex durante il riscaldamento nel prepartita ricordando i passati...

Il Bologna si aggrappa a Bernardeschi ma viene fermato da Pellegrini: è 1-1 all’andata degli ottaviBologna e Roma si fermano sull'1-1 nella partita d'andata degli ottavi di finale di Europa League: decidono Bernardeschi e Pellegrini, due pali di...

Tuttocampista da gol: così Bernardeschi si è preso il BolognaLa sfida - se di sfida si trattava - l’ha vinta lui. Lui col Bologna. Cosa che a Ciro Immobile, invece, non è accaduta. L’estate scorsa è un ricordo chiaro e quasi dietro l’angolo da quanto presente: ... gazzetta.it

Gazzetta – Tuttocampista da gol: così Bernardeschi si è preso il Bologna. E resteràPer Italiano Bernardeschi è un perno da cui ripartire l'anno prossimo. Il commento di Gazzetta ... msn.com