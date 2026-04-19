Bernardeschi omaggiato dallo Stadium | coro da parte della curva il grande ex risponde così Cosa successo prima di Juve Bologna

Prima del calcio d’inizio, lo stadio ha intonato un coro per il giocatore che in passato ha vestito la maglia della squadra. La tifoseria ha espresso il suo affetto durante il riscaldamento, ricordando i momenti di successo e le vittorie passate. Il calciatore ha risposto ai cori con un gesto che ha suscitato entusiasmo tra i presenti. La partita tra Juventus e Bologna è iniziata con un’atmosfera carica di emozioni.

di Luca Fioretti Bernardeschi omaggiato dallo Stadium: la tifoseria saluta il grande ex durante il riscaldamento nel prepartita ricordando i passati trionfi. Il riscaldamento ha regalato grandissime emozioni ai presenti sugli spalti. Negli istanti precedenti il fischio d’inizio della delicatissima sfida tra la Juventus e il Bologna, l’attenzione si è spostata su un volto estremamente noto: Federico Bernardeschi, attuale attaccante degli emiliani, è sceso sul campo per effettuare i consueti esercizi di riscaldamento. In quell’ istante, il popolo bianconero ha voluto tributare un saluto fortemente caloroso a Bernardeschi. L’atmosfera...🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bernardeschi omaggiato dallo Stadium: coro da parte della curva, il grande ex risponde così. Cosa successo prima di Juve Bologna Notizie correlate Spalletti omaggiato dal pubblico dello Stadium: coro per l’allenatore prima del fischio d’inizio di Juve Sassuolodi Redazione JuventusNews24Spalletti omaggiato prima di Juve Sassuolo: grandissimo entusiasmo prima del fischio d’inizio, i tifosi omaggiano il... Mandzukic è tornato allo Stadium! L’abbraccio dei tifosi della Juve prima del match col Pisa: cosa è successo – VIDEOCalciomercato Juventus, confessione: «È il giocatore ideale per Spalletti, lui invece sarebbe un colpo!». Aggiornamenti e contenuti dedicati Juventus-Bologna: cronaca diretta live e risultatoDiretta Juventus-Bologna di Domenica 19 aprile 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A ... calciomagazine.net Juventus-Bologna, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni ufficialiJuventus-Bologna è il posticipo domenicale del 33° turno della Serie A 2025-2026 con fischio d’inizio alle ore 20:45: si gioca all'Allianz Stadium ... fanpage.it